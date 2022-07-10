В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений, сообщили в МВД.

В результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Агджабединского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается ранее судимый Рауф Алиев. При личном обыске у него были обнаружены и изъяты 1 автомат «Калашников», 105 патронов и 2 магазина.

Вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

По данному факту в Агджабединском РУП продолжаются следственные действия.