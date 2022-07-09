В Приморском крае начали формировать добровольческий батальон «Тигр» для участия в «спецоперации» в Украине на базе бригады морской пехоты. Об этом в Telegram сообщило правительство региона.

«Впереди месяц огневой и тактической подготовки. Кто-то из добровольцев имеет боевой опыт и делится с товарищами. Главный принцип формирования — батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку именно нашей приморской 155-ой гвардейской бригады морской пехоты», — говорится в сообщении.

Власти Приморского края заверили, что оснащают добровольческий отряд всем необходимым, в том числе спецтехникой, экипировкой и связью.