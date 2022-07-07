Высокопоставленные члены правящей Консервативной партии Великобритании хотят избрать нового партийного лидера и, как следствие, премьер-министра страны к началу сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, процедура выбора нового лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона официально будет утверждена 11 июля, когда пройдет заседание парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори. Сама гонка за пост пройдет в несколько этапов: сперва депутаты из парламентской фракции консерваторов выставят свои кандидатуры, затем члены фракции несколько туров будут голосовать, оставив двух наиболее популярных претендентов, после чего из этих двух претендентов уже все члены партии, коих порядка 100 тыс. человек, изберут лидера. Согласно FT, авторитетные члены Консервативной партии рассчитывают закончить с голосованием в парламенте к 21 июля — до ухода на летние каникулы.

Ранее официально о своем желании бороться за пост премьер-министра объявила генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен. Ожидается, что ее примеру в ближайшие дни последуют глава МИД Великобритании Лиз Трасс, министр финансов Надим Захави, бывший глава Минфина Риши Сунак, экс-руководитель Минздрава Саджид Джавид и министр обороны Бен Уоллес. Также в списке претендентов значатся глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат, замглавы министерства торговли Пенни Мордонт и бывший глава МИД Джереми Хант.