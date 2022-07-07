Намерение Казахстана диверсифицировать маршруты доставки нефти на мировые рынки не имеет политических мотивов, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

«Со стороны журналистов поступают вопросы относительно проведенного сегодня главой государства совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала нашей страны. Речь, в первую очередь, идет о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности. (…) Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов», — написал Желдибай на своей странице в социальной сети в четверг.

«Россия была и остается нашим стратегическим партнером и союзником. Каких-либо действий в ущерб ее интересам допущено не будет. Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия», — отметил он.

Он добавил, что на упомянутом совещании состоялось деловое обсуждение строительства новых транспортных коридоров в духе прагматизма.

«Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах», — подчеркнул он.

Как сообщал ранее Minval, в четверг глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной компании «КазМунайГаз» проработать оптимальные варианты реализации Транскаспийского маршрута в целях диверсификации поставок казахстанской нефти с привлечением к этой работе инвесторов Тенгизского проекта. Также Токаев поручил принять меры по увеличению мощности нефтепроводов «Атырау-Кенкияк» и «Кенкияк-Кумколь».