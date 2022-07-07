Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей диверсификацию поставок нефти на следующий день после информации о приостановлении на месяц деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В этой связи он поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», — сказал Токаев 7 июля на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала.

Токаев также поручил превратить порты Казахстана в ведущие хабы Каспия.

«Перед правительством я ставлю стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что Казахстан «никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок». Однако теперь, подчеркнул президент, настало другое время.

Заявление Токаева появилось на следующий день после того, как стало известно, что Приморский районный суд города Новороссийска приостановил деятельность КТК на 30 дней из-за нескольких документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Через КТК экспортируется значительная часть нефти из Казахстана. Основанием для решения суда назвали проверку Ространснадзора 6 мая.

ТМТМ — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. Частью коридора, который позволяет в три раза сократить время доставки грузов из Китая в Европу, является введенная в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс.

Консорциуму 6 июня было выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком устранения до 30 ноября 2022 года. Несмотря на то что срок исполнения предписания истекает 30 ноября, Ространснадзор обратился в Приморский районный суд Новороссийска с намерением приостановить деятельность на 90 суток. Суд приостановил.