Украина уже не ждет от Запада поставок самолетов, но хочет получить системы ПВО. Об этом в среду, 6 июля, заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьером Ирландии Мартином.

Он отметил, что на данный момент первый приоритет – это безопасность неба.

«Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем, и имеем подтверждение, пока что теоретически, но расчитываем на прибытие в Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал он, добавив, что это даст возможность женщинам и детям вернуться домой.