Нефтегазовая отрасль столкнулась с проблемами на многих фронтах. Она стала заложницей многолетней нехватки мировых инвестиций, приведшей к ограниченному предложению на рынке. Об этом во вторник сообщил генсек организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

«Это ставит под угрозу инвестиционный потенциал в настоящее время и в долгосрочной перспективе. Вся нефтегазовая отрасль находится под угрозой», — обратился к делегатам Баркиндо, выступая на энергетической конференции в столице Нигерии.