Первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Российской Федерации, заслуженный журналист и заслуженный работник культуры, лауреат Государственной премии России Михаил Гусман поздравил Государственный комитет по работе с диаспорой с 20-летием со дня основания.

В письме, адресованном председателю Государственного комитета по работе с диаспорой Фуаду Мурадову, известный журналист отметил, что с момента своего создания структура проводит активную работу по поддержке азербайджанской диаспоры, расширяет связи с азербайджанцами за рубежом и вносит большой вклад в укрепление межнационального диалога.

“Более 2 миллионов наших соотечественников, проживающих в России, высоко ценят внимание и поддержку комитета. Твердо знаю и смею Вас уверить, что вся азербайджанская диаспора России искренне и горячо гордится блистательными успехами Азербайджана на мировой арене, замечательными результатами, достигнутыми в вопросах экономического, социального и культурного строительства страны.

Все успехи современного Азербайджана, как считают в азербайджанских диаспорах всего мира, связаны с великой ролью в построении страны национального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева, а также выдающимися заслугами в поступательном развитии нашей Родины президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева.

Я убежден, что все азербайджанские соотечественники всегда будут преданы своей исторической Родине, преисполнены чувством благодарности к ней и глубокого патриотизма» — отметил Гусман.