Отдельные силы в своих корыстных целях пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане под предлогом несогласия с конституционной реформой. Об этом говорится в обращении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в связи с событиями в Каракалпакстане, передает портал avesta.tj.

Мирзиёев напомнил, что в Узбекистане продолжается важный политический процесс – всенародное обсуждение изменений и дополнений, вносимых в Основной закон страны.

Конституционная реформа, по словам главы государства, инициирована с целью дальнейшего общественно-политического и социально-экономического развития страны, обеспечения прав и свобод граждан. «Несмотря на созданные условия для свободного волеизъявления и выражения мнений граждан на основе демократических принципов и правовых норм, под предлогом несогласия с конституционной реформой отдельные силы в своих корыстных целях пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, избрав путь агрессии и насилия»​​​​​​​,- отметил президент.

Глава государства считает, что деструктивные силы, используя отработанные технологии распространения фейковой информации, возможности социальных сетей, целенаправленно вовлекают граждан в антиконституционную деятельность. Их основной целью является раскол в обществе, снижение доверия к проводимой созидательной политике государства, нанесение ущерба территориальной целостности Узбекистана, убежден узбекский лидер.

Однако, проводимые в Каракалпакстане позитивные преобразования будут продолжены ускоренными темпами, заверил Мирзиёев .

Призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам, силовым методам противостояния органам власти будут строго пресекаться в соответствии с действующим законодательством, а виновные в этом лица понесут неотвратимое наказание, сказал глава государства.

«В столь тревожной ситуации укрепление дружбы и согласия между представителями разных наций и религий, обеспечение стабильного и непрерывного развития в стране, являются не только задачей, но и человеческим долгом каждого из нас, прежде всего руководителей и ответственных лиц.

Лишь так можно достойно ответить на все современные вызовы и угрозы, сформировать в обществе, особенно у молодежи, стойкий иммунитет против различных деструктивных идей, достичь еще более эффективных результатов, не сворачивая с пути демократических реформ, избранного народом»,- добавил президент.