Сегодня в СМИ появилась информация, что над освобожденным островом Змеиный поднят украинский флаг. Однако в ВСУ уточнили, что государственный флаг на острове еще не подняли, хотя он уже там.

Спикер Южного командования ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что флаг Украины доставлен на острове Змеиный, но его еще не подняли.

«Флаг доставили на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, потом будет установлен», — сказала Гуменюк.

Она также пояснила, что ее слова сказанные ранее о поднятии флага следует «понимать метафорически».

«На остров никто не высаживался. То кто его будет устанавливать, поднимать? И никто не будет рисковать людьми ради фото для СМИ», — сказала она.