С сегодняшнего дня ЗАО «Бакинский метрополитен» переходит на летний график, сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с завершением учебного сезона и началом периода отпусков, приведшим к снижению пассажиропотока, вносятся изменения в график движения поездов.

По новому графику, в часы пик, которые установлены с 7:00 до 21:00, интервал между поездами, движущимися от станции «Ази Асланов» до станции «28 Мая» и в обратном направлении, составит 2,5 минуты. В остальное время интервал составит 3 минуты и больше.

Интервал между поездами от станции «28 Мая» до станций «Ичеришехер» и «Дарнагюль» увеличится более чем в два раза — в часы пик до 5, в остальные часы — до 6 минут и больше.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал между поездами в Бакинском метрополитене с 07:00 до 21:00 составит 3 минуты.

На фиолетовой ветке и перегоне “Хатаи-Джафар Джаббарлы” изменения в график движения поездов не внесены.

Летнее расписание поездов останется в силе до начала нового учебного года.