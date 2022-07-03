В ночь на 3 июля Вооруженные силы вывели из строя одну из 4 военных баз россиян в Мелитополе, сообщил мэр города Иван Федоров.

По словам Федорова, было нанесено более 30 ударов только по российской военной базе. Также вчера благодаря силам сопротивления российский бронепоезд с боеприпасами сошел с рельсов.

«ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать российские военные – бежать из нашего города», — подчеркнул Федоров.