Канадский журналист Нил Хауэр, который делал много репортажей из Лисичанска, публикует фото российских войск у наполовину разрушенного здания горсовета.
«Российские войска сегодня в центре Лисичанска. Кажется, город либо пал, либо очень близок к этому», — написал Хауэр в Twitter.
Тем временем, главред «Цензора» Юрий Бутусов подтверждает, что российские войска уже в центре Лисичанска.
Он он уточнил, что ВСУ удерживают коридор на Северск, поэтому окружения Лисичанска на данный момент нет.
«Наши постепенно уходят. Помешать нашему уходу россиянам не удается», — рассказал Бутусов, который, по его словам, находится с войсками, удерживающими коридор.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович накануне опровергал захват центра Лисичанска.
Добавить комментарий