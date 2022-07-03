Канадский журналист Нил Хауэр, который делал много репортажей из Лисичанска, публикует фото российских войск у наполовину разрушенного здания горсовета.

«Российские войска сегодня в центре Лисичанска. Кажется, город либо пал, либо очень близок к этому», — написал Хауэр в Twitter.

Тем временем, главред «Цензора» Юрий Бутусов подтверждает, что российские войска уже в центре Лисичанска.

Он он уточнил, что ВСУ удерживают коридор на Северск, поэтому окружения Лисичанска на данный момент нет.

«Наши постепенно уходят. Помешать нашему уходу россиянам не удается», — рассказал Бутусов, который, по его словам, находится с войсками, удерживающими коридор.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович накануне опровергал захват центра Лисичанска.