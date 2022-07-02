В телегам-канале официального представителя МИД Марии Захаровой появилось дерзкое видео. В ролике дипломат в течение трёх минут загадочно смотрит камеру, медленно ест клубнику под песню «Калинка».
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Почему этой дряни столько уделяется время? Они ноль без палочки, никакие решения не принимает, только тявкает и воняет, откуда взялась манера обращать внимание на каких-то смердящих грибково-заразных ниже-плинтусных ничтожеств?