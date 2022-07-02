Чехия намерена принять участие в обучении украинских военных. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает издание Novinky.

«На данный момент ведутся интенсивные переговоры о том, как Чехия могла бы участвовать в некоторых учениях украинских вооруженных сил на территории Чехии», — отметила она.

Чернохова также заявила о необходимости модернизации чешской армии, которая приобретает значение в связи с войной в Украине.

Отметим, что Чехия поддерживает Украину отправкой оружия и ремонтом техники. В Украину страна направила танки Т-72, ​​реактивные системы залпового огня РМ-70 на шасси Tatra, гаубицы DANA.