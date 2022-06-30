Соединенные Штаты провалили второе подряд испытание прототипа гиперзвуковой ракеты для атомных субмарин, создаваемой в рамках программы разработки неядерных средств нанесения внезапного удара CPS (Conventional Prompt Strike). Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Согласно открытой военными США информации, испытания прототипа проходили в минувшую среду на Гавайях, попытка запустить ракету закончилась неудачей из-за отказа двигателя. Других подробностей Пентагон не раскрывает.

Известно, что это уже второй неудачный запуск ракеты, первый прошел в октябре 2021 года. В командовании ВМС США обещают в ближайшее время провести проверку и установить, что же случилось.

«Отказ произошел после включения двигателя», — заявили в Пентагоне.