Президент США Джо Байден высказал мнение, что целью России было ослабление НАТО, но в итоге альянс усилился, так как придерживавшийся нейтралитета Финляндия и Швеция приняли решение присоединиться к альянсу.

«Цель России состояла в том, чтобы разрушить и ослабить альянс, но вышло ровно противоположное — вместо «финляндизации НАТО» получилась «натовизация Финляндии». Только подумайте, сейчас Швеция и Финляндия ближе к НАТО, как никогда», — сказал Байден в четверг на пресс-конференции в Мадриде.

«Мы едины, как никогда. И Финляндия со Швецией будут сильны, как никогда. В обеих странах серьезные армии, эти страны увеличат границы НАТО на 8 тыс. миль (около 13 тыс. км), в частности, вдоль границы Финляндии с Россией», — отметил он.

При этом, говоря о контактах с лидерами Швеции, Байден оговорился и перепутал эту страну со Швейцарией. «О Боже, похоже я несколько погорячился, стремясь расширять НАТО», — пошутил по этому поводу президент США.