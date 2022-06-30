Глава Беларуси Александр Лукашенко призвал Российскую Федерацию быть готовой к использованию ядерного оружия. Такое заявление он сделал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет БЕЛТА.

По его словам, в Беларуси нет складов ядерных боеприпасов, только в России.

«И, как Путин правильно сказал, в шести точках, шести странах находятся их ядерные боеголовки», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия еще не отвечали зеркально на тренировки западной авиации по применению ядерного оружия, они сделали только «полшага».

«Они же летают, тренируются. Зачем тренируются, зачем ядерные болванки возят? Для того чтобы ядерную бомбу завтра в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Поэтому мы еще зеркально не отвечали», — отметил он.

Президент заявил, что страны «должны быть готовы».

«Мы должны порох держать сухим по всем направлениям. И не надо там енчить, кричать, что «тут Путин захватил Беларусь», «что хочет, то и делает»… У нас согласованная разумная политика двух суверенных государств, за которую прежде всего отвечают Макей и Лавров», — отметил он.

