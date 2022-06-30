Решение Минобороны РФ вывести гарнизон с острова Змеиный в Черном море – правильное с военной точки зрения, хотя в политическом плане является «несомненно поражением», считает бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин).

По мнению Стрелкова, самостоятельного стратегического значения остров не имеет и был нужен именно в контексте потенциально возможной военной операции в направлении Одессы. «Прикрыть» свой гарнизон на Змеином с воздуха силами ПВО даже средней дальности ВС РФ не смогли бы, а вот Вооруженные силы Украины могут «достать» остров из РСЗО «Ураган», «Смерч» и американских HIMARS: от острова Кубанский в дельте Дуная до Змеиного всего 35-40 км, объяснил он.