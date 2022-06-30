Задержан главный архитектор Сабирабада.

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре арестовали Гасымова Мушвига Видади оглу, передает АПА.

Он подозревается во взяточничестве в крупном размере и присвоении.