Задержан главный архитектор Сабирабада.
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре арестовали Гасымова Мушвига Видади оглу, передает АПА.
Он подозревается во взяточничестве в крупном размере и присвоении.
Задержан главный архитектор Сабирабада.
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре арестовали Гасымова Мушвига Видади оглу, передает АПА.
Он подозревается во взяточничестве в крупном размере и присвоении.
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