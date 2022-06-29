С 29 июня в ряде парков города Баку будет улучшена и оптимизирована Wi-Fi-связь.

Как сообщили в ООО Baku Telefon Rabitasi (Baktelecom), это решение было принято в связи с оптимизацией предоставляемых услуг в зонах, где выше спрос на общественный Wi-Fi.

«Так, планируется усилить подачу Wi-Fi на территории Приморского национального парка, площади Государственного флага и парка Центра Гейдара Алиева», — сказали в Baktelecom.

В соответствии с результатами мониторинга принято решение с сегодняшнего дня приостановить услугу на территориях, кроме тех, где существует большая потребность.

Услуга общественного Wi-Fi приостановлена на территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», Зимнего парка, скверов Сабира, Хагани, Ахундовского садика, парков Офицеров, Гусейна Джавида, Деде Горгуд, Измир, Сахиль, Самеда Вургуна, Мугань, на территории улицы “Fashion Avenue” и на перроне Международного автовокзала.