Российский пропагандист Владимир Соловьев принес извинения Азербайджану. Как ранее писал Minval.az, телеведущий пригласил на свою передачу Давида Бабаяна, именующего себя «министром иностранных дел Карабаха».

«Я допустил большую политическую ошибку, потому что нарушил баланс сил в очень сложно системе, которая происходит сейчас на Кавказе», — цитирует пропагандиста издание «Хаккын».

Соловьев признался, что «если я вывожу представителя Карабаха, то мне сразу нужно было вывести и представителя Азербайджана, чтобы сохранить баланс, и чтобы сделать это корректно».

«Я просто пытался это сделать по очереди. Это не получилось и надо было согласовать вопрос как с одной, так и с другой стороной, чтобы была журналистская объективность. Так что сейчас довольно тяжёлая ситуация. Думаю, как получить комментарий от глубокоуважаемой азербайджанской стороны. К сожалению, это не просто.

Я запросил, но с той стороны очень сильно обиделись на сам факт выхода этого интервью. При том, что еще раз хочу сказать, что хорошо понимаю роль, которую сейчас играют российско-азербайджанские отношения и понимаю, насколько важно не вносить раздор в систему этих отношений. Я когда-то имел честь беседовать с президентом Азербайджана, после 44-дневной войны таких бесед не было.

Еще раз повторюсь, что я готов на любом уровне предоставить эфир для того, чтобы азербайджанская высказалась, и конечно, в первую очередь ценю мир и спокойствие в этом регионе, поэтому приношу свои извинения за то, что в федеральном эфире не соблюл правила объективности в освещении этой темы, тем что не дал возможности одновременно высказать позицию двух сторон, как мы это делали во время 44-дневной войны. Меньше всего на свете хотелось бы создавать проблемы еще на этом направлении…Мне нужно было проявить больше политической мудрости и политического такта. Это, бесспорно моя политическая ошибка, так что приношу свои извинения», — заявил пропагандист.