Владимир Соловьев устроил очередную провокацию против Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в эфир своей передачи «Полный контакт» сей убежденный сторонник армянских националистов вывел небезызвестного Давида Бабаяна. Причем представил его как «министра иностранных дел Нагорного Карабаха», который тут же воспользовался ситуацией и принялся рассуждать о том, что «Арцах» не будет в составе Азербайджана», «армяне живут здесь на протяжении тысячелетий» и что Карабах «всегда был армянской землей». Словом, совершил ровно то же самое, что и сайт «РИА Новости», который сегодня заблокирован за свои систематические выпады против территориальной целостности Азербайджана.

Причем свою провокацию против Азербайджана Владимир Соловьев устроил через несколько дней после того, как в Баку в ходе визита главы МИД РФ было подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией. Где прямо оговаривалась необходимость поставить заслон такого рода выпадам против территориальной целостности и суверенитета государств.

И как тогда понимать такой вот «соловьиный помет с армянским акцентом»? Обер-пропагандист Владимир Соловьев не в курсе, что именно подписал в Баку Сергей Лавров? Он так и не понял разницы между федеральным эфиром и теплыми посиделками на своей вилле на берегу итальянского озера Комо? Может, европейские санкции его так расстроили и выбили из душевного равновесия, что за официальной хроникой он уже не уследил? Или все грубее и проще? И Владимир Рудольфович просто не считает необходимым соблюдать в отношении Азербайджана документы, подписанные Лавровым в Баку?

Так или иначе, азербайджанская аудитория вправе получить ответ на вопрос, является ли подписанное в Баку Сергеем Лавровым соглашение работающим документом. Потому как соблюдение договоров — это улица с двусторонним движением. И если этого не знает Соловьев со своим «тележлобством», то в Азербайджане правовая грамотность куда выше.

Minval.az