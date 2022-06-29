За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 военных. Общее же количество уже составляет около 35450, сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:
личного состава — около 35450 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1572 (+5) ед,
боевых бронированных машин — 3720 (+16) ед,
артиллерийских систем — 781 (+3) ед,
РСЗО — 246 (+3) ед,
средства ПВО — 103 (+1) ед,
самолетов — 217 (+0) ЕД,
вертолетов — 185 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 640 (+4),
крылатые ракеты -142 (+3),
корабли /катера -14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 2598 (+9) ед,
специальная техника — 61 (+0).
По данным Генштаба, наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
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