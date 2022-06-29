За сутки Россия потеряла в войне против Украины еще около 200 военных. Общее же количество уже составляет около 35450, сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02 по 29.06 ориентировочно составляют:

личного состава — около 35450 (+200) человек ликвидировано,

танков — 1572 (+5) ед,

боевых бронированных машин — 3720 (+16) ед,

артиллерийских систем — 781 (+3) ед,

РСЗО — 246 (+3) ед,

средства ПВО — 103 (+1) ед,

самолетов — 217 (+0) ЕД,

вертолетов — 185 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 640 (+4),

крылатые ракеты -142 (+3),

корабли /катера -14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2598 (+9) ед,

специальная техника — 61 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.