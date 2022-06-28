Литовский Сейм юридически закрепил запрет на импорт газа из России.

Об этом сообщается на сайте Сейма Литвы.

Так, Сейм принял поправки в Закон о природном газе. Закон дополнен положением, регулирующим, что оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа не имеет права распределять и/или использовать мощность терминала для поставок сжиженного природного газа из стран и от компаний-поставщиков, которые угрожают национальной безопасности Литовской Республики.

В то же время требование не распространяется на транзит природного газа в Калининградскую область Российской Федерации.

Поправки одобрили 123 члена Сейма, двое воздержались.

«Мы вносим поправки в Закон о природном газе, которые узаконивают отказ от импорта российского газа де-юре. Де-факто он у нас есть сегодня, но нам нужен этот закон, чтобы сохранить его в долгосрочной перспективе. Проект подготовлен и представлен с учетом энергетического шантажа России в Европе, войны в Украине и нашей полной энергетической независимости», — сказал министр энергетики Дайнюс Крейвис.