Власти Соединенных Штатов остановили нефтяной танкер, направлявшийся из России в город Новый Орлеан (штат Луизиана в США). Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd и был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. По сведениям издания, танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье.

Согласно сведениям источников издания и данным о морских перевозках, американские власти не позволили разгрузить танкер. По словам одного из собеседников The Wall Street Journal и представителя береговой охраны США, в настоящее время танкер проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.