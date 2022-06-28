Россия в войне с Украиной потеряла уже 35 250 военных, 185 вертолетов и 1 567 танков, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:
личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
танков ‒ 1 567 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,
артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
РСЗО – 243 (+0) ед,
средств ПВО – 102 (+1) ед,
самолетов – 217 (+0) ед,
вертолетов – 185 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,
крылатых ракет – 139 (+0) ед,
кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,
специальной техники – 61 (+1) ед.
Наибольшие потери Россия понесла на Бахмутском направлении.
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