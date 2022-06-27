В Сураханском районе столицы произошел несчастный случай.

На горячую линию «112» поступила информация о том, что один человек утонул в Каспийском море (на непляжной территории), сообщается на сайте МЧС.

На место происшествия была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате проведенных поисковых работ обнаружено и передано в соответствующие органы тело Талеха Ибад оглы Ибишова, 1976 года рождения.