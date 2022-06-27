Власти Грузии не планируют пропускать на территорию страны доставленную в Батуми российскую нефть, которая оформлена на попавшую под западные санкции компанию.

Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства.

«Да, действительно, сегодня в батумском порту находится корабль, с грузом нефти, который оформлен на компанию, попавшую под санкции. Это факт. Мы уже изучили документы. В Грузии еще не было ни одного факта обхода санкций, веденных Западом против РФ. Так будет и в этом случае», — цитирует слова Давиташвили Грузия-Онлайн.