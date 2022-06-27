Президент России Владимир Путин готовит Западу новую сырьевую ловушку. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

По ее данным, российский лидер может построить партнерские отношения с Боливией, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире. Кроме того, власти южноамериканской страны ищут деловых партнеров, которые помогут в добыче сырья. Как утверждает Welt, главным претендентом выступает Россия.

Автор издания также пишет, что, в случае если Россия преуспеет в этом вопросе, у Европы может появиться еще одна зависимость от Москвы. Запасы лития в Боливии достигают 21 миллиона тонн.

В ночь на 27 июня стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования. По информации Bloomberg, потенциальный механизм позволит перевозить только ту нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. При этом оговаривается, что соглашение еще не принято, в настоящее время по этому вопросу ведутся дискуссии.