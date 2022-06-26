Члены албано-удинской христианской религиозной общины начали посещение освобожденного от армянской оккупации поселка Суговушан Тертерского района по случаю 26 июня — Дня Вооруженных Сил.

Члены общины посетили объект албанского культурного наследия V века в Суговушане, который был реставрирован армянами в 1898 году и представлен как их храм, пишет Report.

В церкви был совершен религиозный обряд.

Члены общины подчеркнули, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных территориях проводятся масштабные реставрационные работы, и выразили уверенность, что все наши исторические, культурные и религиозные памятники будут восстановлены в ближайшее время.