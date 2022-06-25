25 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Австрии Берндом Александром Байерлом и послом ФРГ Вольфгангом Манигом в связи с завершением его дипломатической миссии в Азербайджане.

Как сообщили в пресс-службе МИД, министр выразил благодарность австрийскому послу за усилия по развитию связей между двумя странами за период работы в Азербайджане, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Министр отметил, что обмен визитами и встречи высокого уровня между двумя странами внесли вклад в укрепление двусторонних связей.

Со своей стороны посол подчеркнул, что существуют новые возможности для дальнейшего развития связей, отметил, что Азербайджан стабильная страна в регионе и надежный партнер.

Стороны отметили потенциал расширения сотрудничества в ряде сфер, в том числе, в экономической, торговой, гуманитарной, культурной и др.

На встрече были обсуждены текущая ситуация в регионе, усилия по восстановлению мира, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов выразил благодарность послу ФРГ за успешную работу и вклад, внесенный за этот период в развитие двусторонних связей, пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Министр с удовлетворением отметил позицию, которую Германия всегда проявляла к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Посол Вольфганг Маниг сказал, что последней дипломатической деятельностью в сфере внешней политики стал Азербайджан.

Стороны обменялись мнениями по перспективам развития связей в ряде сфер между двумя странами.

На встрече также обсуждалась постконфликтная ситуация, важность нормализации отношений и продолжения диалога по восстановлению мира.