Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах. Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан.
Список уволенных дипломатов:
посла в Грузии Игоря Долгова,
посла в Словакии Юрия Мушку,
посла в Португалии Инна Огнивец,
посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка,
посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.
Недавно президент уволил послов в Нигерии и Камеруне из-за неэффективного исполнения обязанностей.
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