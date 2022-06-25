Президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах. Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан.

Список уволенных дипломатов:

посла в Грузии Игоря Долгова,

посла в Словакии Юрия Мушку,

посла в Португалии Инна Огнивец,

посла в Исламской Республике Иран Сергея Бурдиляка,

посла в Ливанской Республике Игоря Осташа.

Недавно президент уволил послов в Нигерии и Камеруне из-за неэффективного исполнения обязанностей.