Право на совершение аборта является фундаментальным правом всех женщин, оно должно быть защищено, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя решение Верховного суда США об отмене федеральных гарантий на аборт.

«Аборт является фундаментальным правом всех женщин, и это право нужно защитить. Я выражаю солидарность с женщинами, чьи свободы сегодня оспариваются Верховным судом США», – написал он в Twitter.

Глава МИД Франции Катрин Колонна при этом назвала решение американского суда «серьезным ударом по основным правам».