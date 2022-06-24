Азербайджан закупит у России 20 тысяч тонн рельсов для строительства железной дороги Горадиз-Агбенд. Об этом сообщил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной с российским коллегой Сергеем Лавровым пресс-конференции в Баку.

«Также среди важных проектов с участием российских компаний можно отметить восстановление железных дорог, приобретение железнодорожных рельсов для проекта железной дороги Горадиз-Агбенд. Заключен договор с российскими компаниями о приобретении 20 тысяч тонн железнодорожных рельсов, треть договора уже выполнена», – отметил Байрамов. И добавил, что в промышленном парке в Восточно-Зангезусром регионе создан азербайджано-российский совместный логистический центр.

По его словам, на освобождённых территориях работают десятки российских компаний.