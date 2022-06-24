Военные потери России в войне в Украине составили 34 530 военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери России на 24 июня ориентировочно составили:

личного состава — около 34530 (+100) человек ликвидировано,

танков — 1507 (+3),

боевых бронированных машин — 3637 (+5),

артиллерийских систем — 759 (+3),

РСЗО — 241 (+1),

средства ПВО — 99 (+0),

самолетов — 216 (+0),

вертолетов — 183 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня — 622 (+2),

крылатые ракеты — 137 (+0),

корабли / катера — 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн — 2553 (+5),

специальная техника — 60 (+0).

По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.