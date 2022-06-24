Военные потери России в войне в Украине составили 34 530 военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери России на 24 июня ориентировочно составили:
личного состава — около 34530 (+100) человек ликвидировано,
танков — 1507 (+3),
боевых бронированных машин — 3637 (+5),
артиллерийских систем — 759 (+3),
РСЗО — 241 (+1),
средства ПВО — 99 (+0),
самолетов — 216 (+0),
вертолетов — 183 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 622 (+2),
крылатые ракеты — 137 (+0),
корабли / катера — 14 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 2553 (+5),
специальная техника — 60 (+0).
По данным ведомства, за прошедшие сутки войска РФ понесли наибольшие потери на Бахмутском и Словянском направлениях.
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