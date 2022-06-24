На известную частную клинику Bona Dea подали в суд.

Центробанк составил протокол о штрафе на больницу и направил его на рассмотрение в Низаминский районный суд, сообщает Qafqazinfo.

Руководство Bona Dea было признано виновным в нарушении правил экономической деятельности. Больница вывела из страны иностранную валюту авансом для получения услуг. Однако никакой услуги взамен оказано не было. Выведенная из страны валюта не была возвращена в Азербайджан.

Согласно информации, на больницу составлен протокол по двум эпизодам. Согласно протоколам, общая сумма вывезенной из страны валюты составляет около 64 тысяч долларов (109 тысяч манатов). Если данный факт подтвердится, компания будет оштрафована на 30 процентов от вывезенной валюты (около 32 тысяч манатов).

Bona Dea работает в Азербайджане с 2018 года. Больница принадлежит бизнесмену Фаигу Алиеву.