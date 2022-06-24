Вирус коричневой морщинитости плодов томата, известный также как Tobamovirus ToBRFV стал причиной запрета ввоза в Россию через Астраханскую область партии томатов родом из Азербайджана. Это в ходе карантинного фитосанитарного контроля выявило управление Россельхознадзора на складе ООО «Второе дыхание» из Приволжского района.

Заражение карантинным объектом подтвердила лабораторная экспертиза, которую провели специалисты астраханского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора».

В результате партию вернули «в страну отправления», в полном соответствии с требованиями законодательства в сфере карантина растений Евразийского экономического союза и Российской Федерации.