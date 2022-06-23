Начато судебное расследование по уголовному делу журналиста Этибара Алиева (Этибар Тогрул), обвиняемого в мошенничестве.

На процессе под председательством судьи Ильхама Махмудова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был объявлен обвинительный акт, передает АПА.

В обвинении указано, что Этибар Алиев, представившись потерпевшим в качестве уполномоченного лица в Фонде возрождения Карабаха, получил от них крупную сумму денег.

Потерпевшие в своих показаниях заявили, что обвиняемый пообещал, что будет содействовать их участию в строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Он получил от потерпевших в общей сложности 123 тыс. манатов.

Э.Алиев обвиняется по статье 178.3.2 ( Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, известный под псевдонимом Этибар Тогрул журналист являлся главным редактором газеты «Xəbər var», работал редактором сайта «Vetenperverler.az».

Он является руководителем новостных порталов «XeberBiz.com» и «TehsilXeber.com».