Начато судебное расследование по уголовному делу журналиста Этибара Алиева (Этибар Тогрул), обвиняемого в мошенничестве.
На процессе под председательством судьи Ильхама Махмудова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был объявлен обвинительный акт, передает АПА.
В обвинении указано, что Этибар Алиев, представившись потерпевшим в качестве уполномоченного лица в Фонде возрождения Карабаха, получил от них крупную сумму денег.
Потерпевшие в своих показаниях заявили, что обвиняемый пообещал, что будет содействовать их участию в строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях. Он получил от потерпевших в общей сложности 123 тыс. манатов.
Э.Алиев обвиняется по статье 178.3.2 ( Мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса и в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.
Отметим, известный под псевдонимом Этибар Тогрул журналист являлся главным редактором газеты «Xəbər var», работал редактором сайта «Vetenperverler.az».
Он является руководителем новостных порталов «XeberBiz.com» и «TehsilXeber.com».
Когда уже начнут сажать тех, кто ДАЕТ взятки? Они, как ягнята, считают, что то, что они всем раздают взятки — это нормально, потом приходят и нагло признаются в том, что хотели за деньги получить привилегии, работу, участок земли…Пора положить конец этому наглому поведению и наказывать обе стороны, тех же, кто дает взятку, нужно наказывать еще суровее тех, кто берет. Начало пути взятки начинается в кармане именно взяткодателя, и именно он должен быть уголовно наказан в первую очередь. Может поумнеют?