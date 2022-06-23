24 июня в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменчивой, облачной, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 20-23° тепла, днем — 30-34° тепла. В Баку ночью будет 21-23° тепла, днем — 32-34° тепла.

Атмосферное давление снизится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60 %

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем местами ожидаются грозы, пройдут дожди. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем — 31-36° тепла, в горах ночью — 8-13° тепла, днем — 16-21° тепла.