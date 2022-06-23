В Мадриде продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону.
В очередном туре наш соотечественник Теймур Раджабов играл белыми фигурами с представителем Китая Динг Лиреном. Поединок завершился вничью.
В Мадриде продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону.
В очередном туре наш соотечественник Теймур Раджабов играл белыми фигурами с представителем Китая Динг Лиреном. Поединок завершился вничью.
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