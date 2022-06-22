С первого дня мы с моим братом Ильхамом Гейдаровичем провели широкий обмен мнениями о реализации многих вопросов, о нашем единстве, солидарности, а главное – мирной жизни и благополучии, приняли решения. Мы обсудили большие планы, связанные с нашим дальнейшим сотрудничеством.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на приеме в честь лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

«Хочу вам сказать, что экономика, политика важны, но главная ценность, объединяющая нас, — это культура. Считаю, что именно культура является мощным средством, объединяющим нас. Мы договорились хотя бы раз в три месяца осуществлять взаимные визиты, увеличив поездки, вывести наше культурное единство на новую плоскость», — отметил он.

«Как здорово будет организовать во время предстоящей в ноябре этого года нашей встречи в Самарканде совместный концерт мугама и макома на стихи Физули и Навои с участием оркестра. Думаю, что, подготовившись к нему месяц, вы можете добиться высокого результата. Ни одно наше намерение, идея не могут быть реализованы без культуры, без культурных связей» — добавил президент.