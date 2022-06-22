Колонны российской военной техники начали покидать временно захваченный Мариуполь. Они движутся в направлении Бердянск-Пологи. Об этом в среду, 22 июня, сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне демонтировали стационарные блок-посты в городе и оставили только контрольные пункты.

«Изменение тактики связано с выводом большинства военного остатка россиян из города на другие участки фронта. Банальная нехватка ресурса. В частности, второй день подряд большие колонны техники покидают Мариуполь и Мариупольский район в направление Бердянск-Пологи», — пишет Андрющенко.

Он также отметил, что настроение среди россиян далеко от того, что описывает пропаганда. Российские военные не хотят продолжать воевать, а разговоров о сдаче в плен становится все больше.