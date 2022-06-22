Азербайджан и Иран могут начать производство совместных фильмов и мультфильмов.

Об этом заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на встрече с руководством Иранской организации кино и аудиовизуальных средств при Министерстве культуры и исламской ориентации Ирана, сообщает Report.

На встрече также было отмечено, что организация совместных кинофестивалей и взаимных кинонедель будет способствовать углублению сотрудничества.

В то же время была затронута важность взаимных визитов киноэкспертов и обмена опытом.

А.Керимов обратил внимание иранской стороны на важность создания документальных фильмов, чтобы донести правду о Карабахе до мирового сообщества.