Мой визит сегодня начался с очень знаменательного события – открытия барельефа общенационального лидера Гейдара Алиева в центре Ташкента, площади, носящей его имя, и прекрасного парка. Я выражаю благодарность вам, Шавкат Миромонович, как президент Азербайджана, как сын Гейдара Алиева, за такое отношение к памяти моего отца, выражаю от себя и всего азербайджанского народа.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с заявлением для печати после завершения церемонии подписания азербайджано-узбекских документов.

«Мы это очень высоко ценим. Мы видели с какой любовью, с каким уважением в Узбекистане чтят память Гейдара Алиева, и нам это очень приятно. Сегодня на открытии барельефа и площади мы выступили и говорили о Гейдаре Алиеве, о его отношении к Узбекистану. Это отношение, которое сегодня разделяет, я уверен, каждый азербайджанец. Я, как продолжатель дела своего отца, как президент Азербайджана, в своей деятельности всегда уделяю особое внимание нашим двусторонним отношениям. И сегодняшний государственный визит тому явное подтверждение. Он откладывался в связи с пандемией. Также необходимо было подготовить его тщательно с тем, чтобы мы, как сказал мой брат Шавкат Миромонович, сделали прорыв. Я думаю, что это на самом деле прорывной визит. Потому что и по сути, и по форме, и по содержанию обсуждаемых тем, решениям, к которым мы пришли, этот визит и договоренности будут основой для будущего развития наших отношений», — сказал Алиев.