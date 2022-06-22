Итоги исторического государственного визита президента Азербайджана носят поистине прорывной характер. Мы с моим братом Ильхамом Гейдаровичем сегодня сформировали все условия для того, чтобы наладить и получить в будущем реальный результат для того, чтобы на самом деле, как я сказал, Ваш исторический визит соответствовал нашему стратегическому партнерству.

Об этом сегодня заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с заявлением для печати после завершения церемонии подписания азербайджано-узбекских документов.

«Мы говорим об углублении стратегического партнерства, мы говорим, чтобы вся наша команда, все наши министры совершенно по-другому относились к делу. И я вам хочу искренне сказать, что я очень удовлетворен сегодняшними переговорами. Мы очень подробно говорили о всех вопросах, которые поднимали на встречах в узком и расширенном составе, и у нас обоюдное взаимопонимание и общие подходы и в международной политике, и в межрегиональной. Особенно серьезное внимание мы уделили нашим двусторонним отношениям». — отметил президент.

«Так что, я еще раз хочу сказать, что мы все делаем, чтобы был сильный Узбекистан и сильный Азербайджан. Когда они будут сильными, мы заставим, чтобы нас уважали. И для этого у нас есть все основания. Так что визит исторический, он имеет очень хорошую основу, а в дальнейшем мы эту основу должны воплощать в жизнь. Я еще раз хочу вам сказать, что мы договорились, что в ноябре Ильхам Гейдарович приедет в Самарканд с визитом. В Самарканде мы будем слушать наших министров о сегодняшних договоренностях. Почему я это говорю? Потому что, знаете, у нас очень большие возможности, но очень маленький результат. Так что мы сегодня договорились о серьезных перспективных проектах нашего дальнейшего сотрудничества. Я думаю, что визит исторический, и я полностью удовлетворен нашими переговорами», — сказал Мирзиеев.