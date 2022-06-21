В Мадриде после первого выходного дня возобновился турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревнованиях принимает участие и Теймур Раджабов.
В четвертом туре Раджабов черными фигурами сыграл вничью с представителем Польши Дудой.
В Мадриде после первого выходного дня возобновился турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревнованиях принимает участие и Теймур Раджабов.
В четвертом туре Раджабов черными фигурами сыграл вничью с представителем Польши Дудой.
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