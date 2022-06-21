Госдепартамент США сообщил о гибели американца Стивена Забельски в Украине. Об этом информирует представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски в Украине», — заявил он.

По его словам, сотрудники Госдепа связались с семьёй Забельски и оказали необходимую консульскую поддержку.

При этом в Госдепе не стали раскрывать подробности произошедшего, но снова призвали американцев воздержаться от поездок в Украину.