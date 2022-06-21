«Учитывая ситуацию в мире, каждая страна должна стараться укреплять свой оборонный потенциал. Сегодня часть нашего диалога с Шавкатом Миромоновичем была посвящена этому вопросу. Были даны соответствующие поручения».

Об этом заявил Ильхам Алиев на встрече с Шавкатом Мирзиёевым в расширенном составе.

«Думаю, что будут предприняты дополнительные шаги в направлении военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере военного образования», — сказал президент Азербайджана (цитата по Report).