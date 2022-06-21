Минобороны РФ утверждает, что российская армия отбила атаку украинских войск на остров Змеиный, сбила в воздухе 13 беспилотников ВСУ.

«20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный», — говорится заявлении.

Кроме того, там утверждают, что в небе над островом был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США.

Минобороны РФ также заявляет, что российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы в ответ на украинскую атаку на газодобывающие платформы в Черном море.